Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из РФ и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивание.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции.

По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 единиц гранат производства РФ. Экс-министр и его заместитель также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 миллиона 177 тысяч гривен таможенных платежей.

— Указанные гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украины о возможности их применения к людям. 18 и 19 февраля 2014 года ввозимые таким образом гранаты российского производства были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры еще будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Ранее беглый экс-глава МВД Захарченко трудоустроился в российской госкорпорации «Ростех».