Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня на Донбассе. Больше всего нарушений было в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 20 апреля.
В частности, сообщается, СММ ОБСЕ зафиксировали 138 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 27 — на Луганщине.
— В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения), — говорится в отчете.
Большинство этих нарушений в Донецкой области зафиксировали в районах к юго-западу и северо-западу от Сигнального, неподконтрольного правительству. Также напряженной была ситуация в районе Ясного.
В Луганской области зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от Попасной и Золотого, которые размещены на линии столкновения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня на Донбассе. Больше всего нарушений было в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 20 апреля.
В частности, сообщается, СММ ОБСЕ зафиксировали 138 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 27 — на Луганщине.
— В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения), — говорится в отчете.
Большинство этих нарушений в Донецкой области зафиксировали в районах к юго-западу и северо-западу от Сигнального, неподконтрольного правительству. Также напряженной была ситуация в районе Ясного.
В Луганской области зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от Попасной и Золотого, которые размещены на линии столкновения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».