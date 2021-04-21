Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня на Донбассе. Больше всего нарушений было в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 20 апреля.

В частности, сообщается, СММ ОБСЕ зафиксировали 138 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 27 — на Луганщине.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство этих нарушений в Донецкой области зафиксировали в районах к юго-западу и северо-западу от Сигнального, неподконтрольного правительству. Также напряженной была ситуация в районе Ясного.

В Луганской области зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от Попасной и Золотого, которые размещены на линии столкновения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».