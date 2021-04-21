Во вторник, 20 апреля, боевики 9 раз обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Стреляли из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. А в пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле Золотого-4 и Водяного в Донецкой области боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.
Кроме того, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня и сегодняшним утром, 21 апреля.
В Песках и Южном враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. А вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».
Во вторник, 20 апреля, боевики 9 раз обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Стреляли из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. А в пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле Золотого-4 и Водяного в Донецкой области боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.
Кроме того, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня и сегодняшним утром, 21 апреля.
В Песках и Южном враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. А вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться «в любой точке, где идет война».