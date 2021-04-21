21 апреля следователи сообщили о подозрении неоднократно судимому 31-летнему жителю Херсонской области, в установлении и распространении преступного влияния в Снигиревской исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Досудебным следствием установлено, что подозреваемый, в перод с 2018 по 2021 год, отбывая наказание в Снигиревской исправительной колонии и имея предварительно полученный среди других осужденных и в местах лишения свободы авторитет, получил статус так называемого «смотрящего» за учреждением.

«Смотрящий» установил на территории колонии правила поведения среди осужденных и требовал безусловного их соблюдения, организовал поставки запрещенных предметов, решал конфликты между осужденными, принимал решение о необходимости наказания виновника.

Кроме того, злоумышленник осуществлял сбор и распределение средств, в том числе, полученных преступным путем, обеспечивал наполнение так называемого «воровского общака».

Подозреваемому грозит наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что летом прошлого года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие «вор в законе».

Согласно положениям проекту закона, статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет, что создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.