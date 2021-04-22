На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 21 апреля, восемь раз и с начала текущих суток еще три раза нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, противник вчера обстреливал позиции украинских военных вблизи Песков, Южного, Шум, Первомайского, Новгородского, Каменки и Красногоровки. При этом использовались минометы 120-го и 82-го калибров, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С начала текущих суток боевики вели огонь по позициям ООС возле Южного из минометов 120-го калибра, а возле Зайцево — из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — сообщили в штабе.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит антитеррористические учения — жителей Николаевщины предупреждают о возможных ограничениях.