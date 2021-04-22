Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексике успели вакцинировать 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Одну дозу поддельной вакцины Pfizer продавали за почти тысячу долларов.

В частности, в Мексике обнаружили, что вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.

В то же время в Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer выдавали лекарство против морщин.

Ранее сообщалось, что в даркнете продают поддельные сертификаты о вакцинации, вакцини от коронавируса, а также поддельные отрицательные тесты на COVID-19. Цены варьируются от 500 до 750 долларов за дозы вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson.