В ночь на 22 апреля на дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Зайчевского неизвестные пытались украсть металл на конструкции моста.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Злоумышленники раскурочили и сорвали металлическую пластину, в результате чего «обнажили» деформационный шов моста, тем самым создав аварийно-опасную ситуацию на отрезке дороги.
«Желание преступников однократно обогатиться за счет государства привело к потенциальной опасности для сотни людей, которые ежедневно курсируют по этому маршруту», — говорится в сообщении.
Сейчас движение транспорта по данному участку дороги затруднено. Дорожники прибыли на место для решения и устранения проблемы.
«В очередной раз призываем всех граждан быть неравнодушными, сознательными и ответственными. Безотлагательно сообщайте в полицию, когда становитесь свидетелями актов вандализма на дорогах. Бережно относитесь к дорожной инфраструктуре, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!», — добавили в САД.
Ранее в Николаеве неизвестные расписали граффити одну из конструкций скейт-парка.
В ночь на 22 апреля на дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Зайчевского неизвестные пытались украсть металл на конструкции моста.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Злоумышленники раскурочили и сорвали металлическую пластину, в результате чего «обнажили» деформационный шов моста, тем самым создав аварийно-опасную ситуацию на отрезке дороги.
«Желание преступников однократно обогатиться за счет государства привело к потенциальной опасности для сотни людей, которые ежедневно курсируют по этому маршруту», — говорится в сообщении.
Сейчас движение транспорта по данному участку дороги затруднено. Дорожники прибыли на место для решения и устранения проблемы.
«В очередной раз призываем всех граждан быть неравнодушными, сознательными и ответственными. Безотлагательно сообщайте в полицию, когда становитесь свидетелями актов вандализма на дорогах. Бережно относитесь к дорожной инфраструктуре, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!», — добавили в САД.
Ранее в Николаеве неизвестные расписали граффити одну из конструкций скейт-парка.