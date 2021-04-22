В ночь на 22 апреля на дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Зайчевского неизвестные пытались украсть металл на конструкции моста.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Злоумышленники раскурочили и сорвали металлическую пластину, в результате чего «обнажили» деформационный шов моста, тем самым создав аварийно-опасную ситуацию на отрезке дороги.

«Желание преступников однократно обогатиться за счет государства привело к потенциальной опасности для сотни людей, которые ежедневно курсируют по этому маршруту», — говорится в сообщении.

Сейчас движение транспорта по данному участку дороги затруднено. Дорожники прибыли на место для решения и устранения проблемы.

«В очередной раз призываем всех граждан быть неравнодушными, сознательными и ответственными. Безотлагательно сообщайте в полицию, когда становитесь свидетелями актов вандализма на дорогах. Бережно относитесь к дорожной инфраструктуре, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!», — добавили в САД.

Ранее в Николаеве неизвестные расписали граффити одну из конструкций скейт-парка.