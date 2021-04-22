Фото: New York Times

В пакистанском городе Кветта возле отеля Serena взорвалась бомба, четверо человек погибли в результате теракта. Обычно китайская делегация останавливалась в этом отеле, но во время взрыва ее там не было.

Об этом сообщает NYT.

Мощный взрыв прогремел на парковке возле отеля, по меньшей мере пострадали 16 человек, 4 из них скончались. По информации информатора издания, посол Китая разминулся со смертником всего на несколько минут.

Посол Нонг Ронг возглавлял китайскую делегацию, которая посетила этот район и остановилась в отеле Serena в Кветте, столице провинции Белуджистан.

— Китайцы останавливались в отеле Serena, но их не было в отеле во время нападения, — заявил местным СМИ Шейх Рашид Ахмед, министр внутренних дел Пакистана.

В официальных заявлениях Пакистана утверждается, что китайская делегация была в безопасности, и все жертвы были гражданами Пакистана. Среди раненых были два высокопоставленных гражданских должностных лица.

Однако представитель разведки, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы безопасности, сказал, что китайский посол присутствовал на ужине с высокопоставленными представителями пакистанской армии и возвращался в отель. Когда прозвучал взрыв он находился всего в нескольких минутах ходьбы от парковки.

Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова направили в больницу с огнестрельным ранением, он скончался, не приходя в сознание.