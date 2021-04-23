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На Николаевщине на автодороге М-05 Киев-Одесса вспыхнула фура КАМАЗ, спасатели успели спасти заднюю часть грузовика, о состоянии здоровья водителя ничего не известно.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сигнал о бедствии поступил в Службу спасения вечером 22 апреля, по прибытию на место пожарные застали картину охваченной огнем передней части фуры.
К 23:13 распространение пламени ограничили, а через 25 минут потушили. Причина воспламенения устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на улице Винграновского горел припаркованный КамАЗ, пострадал 59-летний водитель грузовика.
На Николаевщине на автодороге М-05 Киев-Одесса вспыхнула фура КАМАЗ, спасатели успели спасти заднюю часть грузовика, о состоянии здоровья водителя ничего не известно.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сигнал о бедствии поступил в Службу спасения вечером 22 апреля, по прибытию на место пожарные застали картину охваченной огнем передней части фуры.
К 23:13 распространение пламени ограничили, а через 25 минут потушили. Причина воспламенения устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на улице Винграновского горел припаркованный КамАЗ, пострадал 59-летний водитель грузовика.