На Николаевщине на автодороге М-05 Киев-Одесса вспыхнула фура КАМАЗ, спасатели успели спасти заднюю часть грузовика, о состоянии здоровья водителя ничего не известно.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сигнал о бедствии поступил в Службу спасения вечером 22 апреля, по прибытию на место пожарные застали картину охваченной огнем передней части фуры.

К 23:13 распространение пламени ограничили, а через 25 минут потушили. Причина воспламенения устанавливается.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на улице Винграновского горел припаркованный КамАЗ, пострадал 59-летний водитель грузовика.