Утром в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely на полном ходу врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos. Начался пожар, а позже прогремел взрыв.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась в районе города Ворзель. После столкновения авто начался пожар. Очевидцы пытались извлечь водителя Daewoo Lanos, которого отбросило на заднее сидение, он был без сознания. Однако вскоре авто взорвалось и мужчина погиб на месте.

Водитель автомобиля Geely разбил головой лобовое стекло. Сейчас он госпитализирован, угрозы для жизни нет.

На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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