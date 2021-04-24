На Донбассе специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 494 нарушения режима прекращения огня. В ОБСЕ отмечают, что зафиксировали там многочисленные выстрелы и взрывы.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 23 апреля.

Больше всего нарушений миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали 488 нарушений режима прекращения огня, в том числе и 416 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северо-западу от оккупированного Донецка на территории, неподконтрольной правительству. Напряженной была ситуация и к западу от Горловки и к юго-востоку от н. п. Зализне (бывшее Артемово).

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня - это взрывы неопределенного происхождения. Они произошли в районах к юго-западу от участка разведения в районе Золотого.

Сутками ранее, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.