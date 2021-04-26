В Нагорном Карабахе на мину наехал транспорт российских военнослужащих, из-за взрыва двое раненных.

Об этом пишут СМИ Азербайджана.

Грузовик «‎Урал » с российскими миротворцами наехал на противотанковую мину, взрывом ранило двоих солдат.

Ранее Россия завела в Нагорный Карабах свой контингент, который по численности должен составлять 1960 человек и 90 БТР при 360 автомобилях. Он расположился вдоль определенной линии разграничения и вдоль Лачинского коридора на ширине в 5 километрах от него.

Ранее НикВести сообщали, в Карабахе будут размещены российские миротворцы вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией, и вдоль линии соприкосновения.