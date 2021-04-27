Правоохранители в Саудовской Аравии перехватили загруженную взрывчаткой лодку у порта Янбу на Красном море.

Об этом сообщает корреспондент Reuters в Дубаи.

В заявлении министерства обороны Саудовской Аравии в государственных СМИ не говорилось, был ли какой-либо ущерб в результате операции саудовских военно-морских сил по перехвату и уничтожению дистанционно управляемой лодки.

Консалтинговая фирма Dryad Global ранее сообщала, что получила «неподтвержденные сообщения» о том, что, возможно, нефтяной танкер NCC Dammam, принадлежащий подразделению саудовской фирмы Bahri, был атакован у порта Янбу.

Генеральный директор Bahri Абдулла Алдубайхи сообщил Reuters, что ни одно судно, принадлежащее компании , не подвергалось нападению.

Британская компания морской безопасности Ambry также процитировала сообщения об инциденте и сообщила, что дым поднимался над судном компании Bahri.

Ранее НикВести сообщали, что 21 января, террорист-смертник, использовавший пояс шахида, убил не менее 13 человек, еще 25 человек получили ранения на центральном рынке в столице Ирака.