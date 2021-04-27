Тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности страны.
Четыре человека, включая двух испанских и одного ирландского журналистов, были похищены неизвестными в области Гурма. Они, отмечает издание, участвовали в акции экологической неправительственной организации по защите животных и попали в засаду.
Тела погибших журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции. Группу репортеров сопровождал местный военнослужащий. О его судьбе пока ничего неизвестно. Ответственность за нападение на представителей западных СМИ никто на себя взял.
Отмечается, что повстанцы в Буркина-Фасо удерживают в заложника несколько иностранных граждан. Их точное число неизвестно.
Как сообщалось, в 2020 году по всему миру при выполнении профессиональной деятельности были убиты 65 журналистов.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности страны.
Четыре человека, включая двух испанских и одного ирландского журналистов, были похищены неизвестными в области Гурма. Они, отмечает издание, участвовали в акции экологической неправительственной организации по защите животных и попали в засаду.
Тела погибших журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции. Группу репортеров сопровождал местный военнослужащий. О его судьбе пока ничего неизвестно. Ответственность за нападение на представителей западных СМИ никто на себя взял.
Отмечается, что повстанцы в Буркина-Фасо удерживают в заложника несколько иностранных граждан. Их точное число неизвестно.
Как сообщалось, в 2020 году по всему миру при выполнении профессиональной деятельности были убиты 65 журналистов.