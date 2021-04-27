Тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности страны.

Четыре человека, включая двух испанских и одного ирландского журналистов, были похищены неизвестными в области Гурма. Они, отмечает издание, участвовали в акции экологической неправительственной организации по защите животных и попали в засаду.

Тела погибших журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции. Группу репортеров сопровождал местный военнослужащий. О его судьбе пока ничего неизвестно. Ответственность за нападение на представителей западных СМИ никто на себя взял.

Отмечается, что повстанцы в Буркина-Фасо удерживают в заложника несколько иностранных граждан. Их точное число неизвестно.

Как сообщалось, в 2020 году по всему миру при выполнении профессиональной деятельности были убиты 65 журналистов.