Подразделения операции Объединенных сил (ООС) провели рейд в населенном пункте Торецк (Донецкая область) рейд по предотвращению диверсий.

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины.

В ходе мероприятия были выявлены лица, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков.

Отмечается, что операция проходила в рамках борьбы с диверсионной деятельностью российско-оккупационных войск на Донбассе. С населением Торецка проведены профилактические беседы и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и незаконных веществ.

В ходе рейда силовики выявили группы лиц, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков в ОРДО.

Напомним, Россия угрожает, что не позволит Украине вернуть контроль над границей и оккупированными районами Донбасса без проведения там местных выборов и амнистии террористов «Л/ДНР».