В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке в 25 тысяч гривен и задержали.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

— Руководительница одного из следственных подразделений полиции Николаевской области требовала с местной жительницы неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности. Свои старания полицейская оценила в 25 тысяч гривен. На получение взятки отправила своего посредника, - говорится в сообщении.

Отмечается, правоохранители задержали полицейскую, в служебном кабинете проведен обыск.

Злоумышленнице готовят объявления о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас назначено служебное расследование. Решается вопрос об освобождении сотрудницы со службы в полиции. Руководство районного управления полиции отстранено от занимаемых должностей.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», задержали заместительницу начальника Вознесенского районного управления полиции Ольгу Винярскую, которая руководит следственным отделением.

В декларации о доходах за 2020 год Винярская указала, что живет в доме в селе Дорошовка и получила зарплату в 314 тысяч гривен. В её декларации нет автомобилей или сбережений.

Винярская носит звание майора, в декабре 2020 года ей вручили ведомственное поощрительное отличие Национальной полиции Украины – медаль «10 лет добросовестной службы».

Напомним, что юрисдикция Вознесенского районного управления полиции распространяется на Вознесенск, поселки Братское, Доманевка и город Южноукраинск.

Напомним, сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.