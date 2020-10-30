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Сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным правоохранителей, чиновник ГФС требовал деньги от руководителя фармпредприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
«30 октября текущего года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан «на горячем» во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов США исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Неговелов Роман Александрович», — сообщили в ГБР.
В настоящее время следователями Бюро осуществляются неотложные следственные действия.
Спецоперация по разоблачению и пресечению противоправной деятельности осуществлялась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.
Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.
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Сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным правоохранителей, чиновник ГФС требовал деньги от руководителя фармпредприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
«30 октября текущего года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан «на горячем» во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов США исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Неговелов Роман Александрович», — сообщили в ГБР.
В настоящее время следователями Бюро осуществляются неотложные следственные действия.
Спецоперация по разоблачению и пресечению противоправной деятельности осуществлялась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.
Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.