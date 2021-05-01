В Киеве полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша ко Дню создания дивизии СС «Галичина». Материалы дела направят в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции заявили, что после завершения акции во время мониторинга сети Интернет обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.

Сотрудники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 431-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, министерство иностранных дел Израиля осудило проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС «Галичина». В Израиле напомнили, что подразделения СС причастны к преступлениям во время Холокоста.