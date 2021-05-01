В больнице города Бхаруч в индийском штате Гуджарат вспыхнул пожар, в результате которого погибли 18 пациентов с COVID-19.

Об этом в субботу, 1 мая, сообщает издание Hindustan Тimes.

Отмечается, что возгорание началось в отделении интенсивной терапии. По предварительным данным, причина в коротком замыкании. К этому моменту огонь в больнице уже потушили.

Пациентов пострадавшего медучреждения перевели в другие клиники. Причины произошедшего выяснят специалисты.

Изначально сообщалось о 12 жертвах, однако позже их число возросло до 18.

Напомним, в начале апреля в индийском горолде Нагпур также горела больница для пациентов с коронавирусом, жертвами которого стали четыре пациента.

Напомним, Украина закрывает границу для прибывших из Индии.