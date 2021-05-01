Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикские военные в субботу, 1 мая, открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Погранслужбу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

— В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что неназыванный представитель пресс-службы ведомства сообщил агентству, что жители села были ранее эвакуированы.

По данным ведомства, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная.

— Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции, - подчеркивается в сообщении.

Перед этим погранслужба Кыргызстана зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта. В частности, сообщалось о полном перекрытии дороги в местности Торт-Кочо.

За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.