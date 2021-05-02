В Балабановском лесу Николаева пожарные тросом оттащили на проезжую часть автомобиль Toyota Land Cruser, застрявший на бездорожье.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

1 мая в Службу спасения пришел сигнал о помощи машине, которая своим ходом не могла выбраться из песка. Дежурный караул пожарных с помощью троса отбуксировал автомобиль на устойчивую дорогу.

Напомним, 24 января в Службу спасения поступила информация о застрявшем на бездорожье автомобиле скорой помощи. Инцидент произошел в селе Новогригорьевка Вознесенского района.