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В Балабановском лесу Николаева пожарные тросом оттащили на проезжую часть автомобиль Toyota Land Cruser, застрявший на бездорожье.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
1 мая в Службу спасения пришел сигнал о помощи машине, которая своим ходом не могла выбраться из песка. Дежурный караул пожарных с помощью троса отбуксировал автомобиль на устойчивую дорогу.
Напомним, 24 января в Службу спасения поступила информация о застрявшем на бездорожье автомобиле скорой помощи. Инцидент произошел в селе Новогригорьевка Вознесенского района.
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В Балабановском лесу Николаева пожарные тросом оттащили на проезжую часть автомобиль Toyota Land Cruser, застрявший на бездорожье.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
1 мая в Службу спасения пришел сигнал о помощи машине, которая своим ходом не могла выбраться из песка. Дежурный караул пожарных с помощью троса отбуксировал автомобиль на устойчивую дорогу.
Напомним, 24 января в Службу спасения поступила информация о застрявшем на бездорожье автомобиле скорой помощи. Инцидент произошел в селе Новогригорьевка Вознесенского района.