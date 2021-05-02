В Галициновской ОТГ Николаевского района Николаевской области по улице Новостройная водитель не справился с управлением и врезался в дом, его и пассажиров хажало в машине, откуда из доставили пожарные.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пожарные получили сигнал про происшествие вечером 1 мая, прибыв на место они занялись немедленным освобождением из сдавленных конструкций легковушки пассажиров и водителя с задействием специального оборудования.

Вызволенных людей передали в карету скорой помощи, которая доставила пострадавших в Николаевскую областную клиническую больницу.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения создал ДТП, въехав в забор дома.