На Японию в воскресенье обрушился сильный торнадо, переворачивая автомобили и снося крыши домов.
Об этом сообщает The Japan Times.
Всего вследствие стихии пострадали 92 здания в префектуре Сидзуока, несколько человек получили незначительные повреждения.
Сейчас японские метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо после того, как многие здания в городе Макинохара были разрушены стихией.
Торнадо сносил также опоры сети электроснабжения, что привело к отключениям электричества. Около 3 200 домашних хозяйств пострадали от отключений электроэнергии.
Напомним, в центре и на севере американского штата Алабама 25 марта прошли сильнейшие торнадо. Стихия повредила сотни зданий, вырвала несколько тысяч деревьев и обесточила несколько округов.
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На Японию в воскресенье обрушился сильный торнадо, переворачивая автомобили и снося крыши домов.
Об этом сообщает The Japan Times.
Всего вследствие стихии пострадали 92 здания в префектуре Сидзуока, несколько человек получили незначительные повреждения.
Сейчас японские метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо после того, как многие здания в городе Макинохара были разрушены стихией.
Торнадо сносил также опоры сети электроснабжения, что привело к отключениям электричества. Около 3 200 домашних хозяйств пострадали от отключений электроэнергии.
Напомним, в центре и на севере американского штата Алабама 25 марта прошли сильнейшие торнадо. Стихия повредила сотни зданий, вырвала несколько тысяч деревьев и обесточила несколько округов.