В городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Сейчас полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Местные СМИ опубликовали фото листовок и отметили, что они написаны с грубой ошибкой.

Напомним, ранее в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя гражданами Индии и одним гражданином Пакистана — их пообещал доставить в ЕС уроженец Черновцов.