В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 27 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, после крушения метромоста госпитализировали 34 человека.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о трехдневном трауре в память о погибших при обрушении метромоста в Мехико.

В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступает в силу со дня опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно.

Напомним, на севере Израиля, в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат, во время религиозного праздника обрушились трибуны, вследствие чего погибли по меньшей мере 38 человек.