В Закарпатской области онаружено тело погибшего мужчины в районе горы Поп-Иван.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 5 мая.

Указано, что еще 3 мая в 13:10 к спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Накануне в 23:00 тело мужчины с горы транспортировано в село Богдан. Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и города Рахов.

Ранее во Львовской области спасатели нашли двух туристов, заблудившихся в окрестностях горы Парашка вблизи села Коростов, один из них погиб.