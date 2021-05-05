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В Закарпатской области онаружено тело погибшего мужчины в районе горы Поп-Иван.
Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 5 мая.
Указано, что еще 3 мая в 13:10 к спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола. Личность погибшего сейчас устанавливается.
Накануне в 23:00 тело мужчины с горы транспортировано в село Богдан. Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и города Рахов.
Ранее во Львовской области спасатели нашли двух туристов, заблудившихся в окрестностях горы Парашка вблизи села Коростов, один из них погиб.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Закарпатской области онаружено тело погибшего мужчины в районе горы Поп-Иван.
Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 5 мая.
Указано, что еще 3 мая в 13:10 к спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола. Личность погибшего сейчас устанавливается.
Накануне в 23:00 тело мужчины с горы транспортировано в село Богдан. Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и города Рахов.
Ранее во Львовской области спасатели нашли двух туристов, заблудившихся в окрестностях горы Парашка вблизи села Коростов, один из них погиб.