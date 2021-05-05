Сегодня днем, 5 мая, на трассе М-05 Киев-Одесса в районе села Ревовое Ширяевского района Одесской области загорелся пассажирский автобус Ecolines.

Об этом сообщил очевидец происшествия Евгений Гомонюк на своей странице в Facebook.

По его словам, никто из пассажиров не пострадал. Людей вовремя эвакуировали.

— Водители оперативно эвакуировали людей, пытались тушить пламя огнетушителями (в том числе теми, что предоставили другие водители легковых авто), даже успели спасти какие-то личные вещи пассажиров, — написал Евгений Гомонюк.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Одесской области, всего из автобуса было эвакуировано 60 человек. Никто из них не пострадал. Пожар продолжают ликвидировать. Всего к тушению привлекли 1 единицу техники и 4 человека личного состава.

Напомним, летом прошлого года в Черкасской области во время движения загорелся рейсовый автобус с девятью пассажирами в салоне.