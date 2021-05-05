Военная контрразведка разоблачила в коррупции руководителя регионального филиала одного из оборонных концернов Украины.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Там рассказали, что чиновник собирался незаконно передать в собственность региональных бизнес-структур высоколиквидный земельный участок в центре Одессы.

Свои «услуги» он оценил в $1 миллион.

Злоумышленника задержали непосредственно во время получения первой части взятки в размере $40 тысяч. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.