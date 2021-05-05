Судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения для бывшего заместителя начальника одного из районных управлений полиции на Николаевщине.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Обвиняемый будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 600 гривен. Известно, что его подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 900 долларов. Правоохранителя уже отстранили от должности.

Взятку экс-полицейский получил за непривлечение гражданина к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в сфере оборота наркотиков, на чем его разоблачили 30 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке в 25 тысяч гривен и задержали.