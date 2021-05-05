В Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти младенца, которого 28-летняя женщина родила дома и оставила в ванной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сегодня, 5 мая, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что их соседка ожидала появления ребенка, однако визуальных признаков беременности она уже не имеет, а младенец отсутствует.

На месте происшествия полицейские выяснили, что действительно 28-летняя женщина родила девочку дома еще 3 мая, и оставила в ванной комнате, прикрыв вещами.

Сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах наступила смерть ребенка. Тело младенца правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство, предварительно по ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», за что предусмотрено наказание до пяти лет заключения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Николаеве судят женщину, которая родила ребенка и оставила умирать в холоде.