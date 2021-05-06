Центральный районный суд арестовал с альтернативой залога в 1 миллион гривен киевлянина, который фиктивно трудоустраивал людей в Николаевский филиал АМПУ.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере полумиллиона гривен одному из членов группы, который был фиктивно трудоустроено в Николаевский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Избрание меры пресечения другим участникам преступной группы продолжается.

Как сообщалось, по данным следствия, организовал преступную группу 40-летний житель Киева еще в июле 2016 года. Он обеспечил трудоустройство на руководящие должности остальных трех участников группы — жителей Николаева и Херсона, и давал им указания по фиктивному трудоустройству в порт приближенных к собственной семье людей — жителей Киева и области.

Таким образом организатор в период с 2017 по 2019 год фиктивно оформил на работу своего водителя, бывшего пресс-секретаря предприятия, учредителем которого он был, и близкую подругу своей домохозяйки.