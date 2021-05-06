Николаевские правоохранители разыскивают 16-летнюю девушку. Последний раз она была дома две недели назад, позже с ней пропала связь.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Вчера, 5 мая, в отделение полиции №4 Николаевского районного управления обратилась мать девушки. Она рассказала, что ее дочь ушла из дома 20 апреля, а 30 апреля связь с ней пропала, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы короткие крашеные темного цвета. Имеет пирсинг на носу. Была одела в синюю куртку с капюшоном, зеленые штаны, синие кроссовки и светлую кофту.

В полиции просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Новозаводская, 10А, или по телефонам: 093-512-89-33, 063-316-79-08, 102.