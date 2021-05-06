В четверг, 6 мая, в Николаеве на улице Никольской водитель Lexsus врезался в дерево, патрульные заподозрили, что он нетрезв, но тот отказался пройти освидетельствование, также он не предоставил водительское удостоверение.

Инцидент произошел около 6 утра, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Николаевской области.

Пострадавших в ДТП нет.

— Патрульные обнаружили автомобиль Lexsus, который совершил лобовое столкновение с деревом, двигаясь на большой скорости по односторонней улице против направления движения. Патрульные заметили у водителя явные признаки сильного алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Водитель категорически отказался в присутствии двух свидетелей, - сказано в сообщении.

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившем для проверки удостоверение водителя соответствующей категории) КоАП.

Ранее возле села Дорошовка 26-летний водитель автомобиля BMW-535 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.