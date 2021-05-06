Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконных пассажирских перевозок с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы. Согласно полученным данным организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно оперативной информации часть средств от нелегального бизнеса нарушители выплачивали в «бюджет» незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители разоблачили транспортные средства участников схемы в пункте пропуска «Гоптовка». Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по блокированию схемы проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Госпогранслужбой и под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, Россия угрожает, что не позволит Украине вернуть контроль над границей и оккупированными районами Донбасса без проведения там местных выборов и амнистии террористов «Л/ДНР».