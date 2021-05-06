Полицейские устанавливают личностей, которые бросили взрывоопасный предмет во двор жительницы села в Николаевской области.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сегодня ночью, 6 мая, в сектор полицейской деятельности № 1 отделения полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции в Березнеговатском районе обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила, что в ее дворе произошел взрыв. Он повредил оконные стекла дома, заявительница не пострадала.
Сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли на месте происшествия обломки, предварительно от РГД-5, и направили их на экспертизу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 296 «Хулиганство», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, в конце апреля спасатели достали со дна Черного моря на Кинбурне 64 взрывоопасных предмета.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Полицейские устанавливают личностей, которые бросили взрывоопасный предмет во двор жительницы села в Николаевской области.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сегодня ночью, 6 мая, в сектор полицейской деятельности № 1 отделения полиции № 2 Баштанского районного отдела полиции в Березнеговатском районе обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила, что в ее дворе произошел взрыв. Он повредил оконные стекла дома, заявительница не пострадала.
Сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли на месте происшествия обломки, предварительно от РГД-5, и направили их на экспертизу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 296 «Хулиганство», проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, в конце апреля спасатели достали со дна Черного моря на Кинбурне 64 взрывоопасных предмета.