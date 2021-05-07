Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу взрывов военных складов в Сватово в октябре 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Установлено, что из-за халатного отношения к военной службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей погибли три человека и причинен ущерб на сумму более 15 миллионов гривен (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что в 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта — полевого артиллерийского склада непосредственно возле населенного пункта — города Сватово Луганской области.

Из-за диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов, возник пожар.

«Так, попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений», — сказано в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 29 октября 2015 года около 19:45 на территории склада боеприпасов объединенного полевого состава Вооруженных Сил Украины в Сватово Луганской области произошел пожар, из-за которого начали взрываться снаряды и разлетаться по городу. Ранее было известно о гибели 2 человек и ранении восьми в результате взрывов.

В результате взрывов и локальных пожаров в Сватово было повреждено более 30 многоэтажных домов, еще 7 частных домов были полностью уничтожены.