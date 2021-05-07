В Якутске во время заседания городского суда, на котором рассматривалось дело о принудительном лечении шамана Александра Габышева, командир взвода Росгвардии, штурмовавший его дом и задержавший шамана, заявил, что обсуждалась возможность убийства Габышева.

Об этом пишут Сибирь.Реалии.

Росгвардеец, вызванный на суд как свидетель обвинения, заявил, что они знали, что Габышев «одарённый и общественный», поэтому решили не убивать.

Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают – вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме. 7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хонгора Анаева, который приехал поддержать Габышева.

Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, шел в Москву «выгонять» президента России Владимира Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. 12 сентября в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). С 13 сентября он находился в розыске.

В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали, а 20 сентября его доставили к следователю. 20 сентября Габышева направили в психиатрическую больницу, где должны были провести психиатрическую диагностику.Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. В декабре он возобновил свой поход в Москву — и его снова задержали.

Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».