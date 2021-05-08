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Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.
Об этом сообщает агентство WAFA.
Сотрудники полиции стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает агентство, после этого свыше 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы. Кроме того, стражи порядка силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.
В настоящее время столкновения наблюдаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.
Ранее стало известно, что в пятницу, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.
Об этом сообщает агентство WAFA.
Сотрудники полиции стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает агентство, после этого свыше 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы. Кроме того, стражи порядка силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.
В настоящее время столкновения наблюдаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.
Ранее стало известно, что в пятницу, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.
Ранее жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, пострадали не менее 150.