В США кибератаку на один из крупнейших трубопроводов страны Colonial Pipeline связывают с Россией. Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%.

Об этом рассказал бывший чиновник в сфере киберзащиты каналу CNN, передает УНИАН.

Экс-чиновник утверждает, что преступная группа DarkSide связана с Россией, а все ее прошлые атаки были нацелены на не русскоговорящие страны.

Злоумышленники для похищения данных использовали программы-вымогатели.

Из-за кибератаки на трубопровод Вашингтон был вынужден объявить чрезвычайное положение, предусматривающее, в частности, возобновление транспортировки топлива путем привлечения кораблей.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье.

В воскресенье его полностью отключили из-за кибератаки. Специалисты до сих пор работают над восстановлением работы системы.

Напомним, пограничники США и Украины провели учения в Черном море.