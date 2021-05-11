На Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра вблизи Троицкого, а возле Опытного — из минометов калибра 82 мм.

Возле Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС вблизи Авдеевки, Южного и Водяного

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ», — сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 11 мая, нарушений режима «тишины» не зафиксировано.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — добавили в штабе.

Ранее СБУ задержала разведчика ДНР вблизи линии огня на Донбассе.