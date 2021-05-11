Суд в Португалии приговорил трех инспекторов миграционной службы страны к заключению сроком от семи до девяти лет за убийство украинского мигранта после задержания в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщает DW.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один — семь лет.

Суд в Лиссабоне признал, что инспекторы били ногами и дубинками человека, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.

Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

Напомним, в прошлом году в Николаеве патрульный избил задержанного — ему грозит 8 лет тюрьмы.