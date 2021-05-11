На севере Индии по меньшей мере 40 человеческих тел вынесло на берег реки Ганг.

Об этом сообщают местные чиновники, передает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Как отмечается, тела нашли недалеко от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. Пока непонятно, как они там оказались, но, по информации местных СМИ, умершие могут быть жертвами пандемии.

После опроса местных жителей чиновник Ашок Кумар сообщил, что, вероятно, тела принесло из Уттар-Прадеш.

При этом некоторые СМИ сообщают, что нашли около 100 тел.

Ситуация с коронавирусом в Индии в течение последних недель очень обострилась. Страна занимает второе после США место в мировой статистике по распространению COVID-19, сегодня там зафиксировано 22 991 927 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Индии сейчас вторая волна коронавируса, который унес жизни уже более чем 242 тысяч жителей страны. Паралельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни — мукоромикоза.