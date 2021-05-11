Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника отдела земельных ресурсов в Очаковском районе, который подделал документы, чтобы передать земельный участок третьему лицу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Бывший чиновник обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 358 и ч. 1 ст. 364 УК Украины.

Отмечается, что земельный участок площадью 5,5 га государственной формы собственности находился в постоянном пользовании главы одного из фермерских хозяйств Очаковщины. Фермер умер, а участок должны были после его смерти возвратить в фонд земель запаса путем отмены государственного акта на постоянное пользование.

Экс-чиновник подделал заявление о безвозмездной передаче этого участка в пользу третьего лица, которое никогда не было ни родственником, ни членом семьи главы предприятия и не принималао участия в хозяйственной деятельности юрлица.

Также, подозреваемый, злоупотребляя своим служебным положением, предоставил и утвердил справку об исходной земельно-кадастровой информации и сведения о земельном участке, справку об условиях отвода земельного участка, ситуационный план-схему расположения земельного участка, согласовал и заверил гербовой печатью план отвода земельного участка, а также согласовал проект главы Очаковской РГА.

«Следовательно, своими умышленными противоправными действиями бывший начальник отдела способствовал незаконному завладению другим лицом указанным земельным участком», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее судили очаковского налоговика, который подделал лист нетрудоспособности.