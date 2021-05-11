Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Игорь Онищенко заявил, что на базе общественного формирования «Захист» создали преступную группировку.

Об этом он сказал в ходе заседания комиссии по вопросам законности, гласности и правопорядка во вторник, 11 мая, передает корреспондент НикВести.

К депутатам обратился представитель формирования Вадим Дзугань, который рассказал о конфликте между отделом обороны и «Захистом».

По его словам, с приходом Сергея Шайхета на должность начальница ГУ Нацполиции в Николаевской области управление затребовало список членов формирований. Он сообщил, что отдел отказался предоставлять списки, в связи с чем было открыто дело в рамках которого суд постановил изъять документацию формирований и отдела.

По словам Вадима Дзуганя, отдел 1 сентября в горсовете прекратили выдачу удостоверений формированию в рамках проверки. Однако в отчетах, которые там предоставляли правоохранителям информация о количестве членов «Захиста» все время отличалась — от 888 до около 2 тысяч. Также , сказал он, чиновник приостановил финансирование организации, в связи с чем ее члены какое-то время работают бесплатно.

В свою очередь Игорь Онищенко обвинил членов формирования в травле и создании преступной группировки.

— С октября прошлого года товарищем Дзуганем была объявлена моральная травма меня как руководителя отдела. В чем она заключалась. Каждые две недели в какую-то инстанцию пишется письмо, беспочвенно льется грязь и приходят с проверкой, — отметил он.

Игорь Онищенко

Он добавил, что жалоба была написана и на имя городского головы Александра Сенкевича, который инициировал проверку отдела антикоррупционным департаментом. По словам Игоря Онищенко, проверка показала, что все его решения были законны.

— Нами написано сейчас письмо в Государственное бюро расследований. При проверке было выяснено, по нашему мнению, что есть факты преступной группировки на базе общественного формирования «Захист», в которое входит также и господин Дзугань, руководителем которого является господин Голод. Мы предоставим документы, которые были обнаружены во время проверки, и пускай Государственное бюро расследований даст оценку этим действиям. И после этого я буду докладывать, — сказал Игорь Онищенко, добавив, что проверка выявила факты преступлений.

По его словам, отдел неоднократно предупреждал руководство ОФ о том, что нужно провести уставные сборы в связи с окончанием срока полномочий руководителя, иначе финансирование будет приостановлено, а дело, в рамках которого изымали документацию, было инициировано по заявлению «Захиста».

Напомним, летом 2020 года начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в Николаеве хотят закрепить за полицейскими до сотни представителей формирований охраны общественного порядка. Они будут совместно патрулировать улицы города.