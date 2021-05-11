Уголовном розыске Молдовы подтвердили, что задержанные по делу о похищении судьи-беглеца Николая Чауса, воевавали на Донбассе.

Об этом рассказали руководитель управления уголовного розыска Александру Чобонаш и временно исполняющий обязанности Главного прокурора прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) Йон Каракуян, пишет «Главком».

— По поводу задержанного — мы задержали его 9 мая. Сейчас мы работаем. Завтра мы поведем его в суд, который определится относительно меры пресечения. Прокурор уже подал ходатайство об аресте. На данный момент двое задержанных, — сказал Александру Чобонаш.

Кроме того, Александру Чобанаш подтвердил, что информация о причастности задержанных к добровольческих батальонам — правдивая.

— Что-то там есть. Конечно, — сказал Александру Чобонаш, отвечая на вопрос корреспондента.

По взаимодействию с украинскими правоохранительными органами, Йон Каракуян отметил, что в рамках расследования было направлено обращение в Генеральную прокуратуру Украины.

— Мы направили обращение и ждем ответа, — сказал Йон Каракуян.

Александр Чобонаш добавил, что «Украина вообще не сотрудничает с нами в этом деле».

Ранее появилась информация, что в городе Отачь были задержаны два человека, подозреваемых в причастности к похищению украинского судьи-беглеца Николая Чауса. Анонимный телеграмм канал утверждает, что подозреваемые воевали на Донбассе в рядах добровольческого батальона. Их связывают со спецслужбами. Также было опубликовано видео с задержанием.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.