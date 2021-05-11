Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене двум народным депутатам.

Об этом она написала у себя в Facebook.

— Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме. По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим «парламентариям» о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых, — написала Ирина Венедиктова.

Вероятнее всего, речь идет о народных депутатах от партии «Оппозиционная платформа— За жизнь» Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Ирина Венедиктова пишет, что они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

— По результатам обысков, местонахождение М (то есть Виктора Медведчука, — прим.) не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей, — написала Ирина Венедиктова.

Как сообщалось, сегодня в доме семьи Виктора Медведчука проходят обыски.