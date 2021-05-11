В доме семьи пророссийского олигарха Виктора Медведчука проходят обыски.

Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на комментарий пресс-службы СБУ.

Пресса информирует, что речь идет о доме в Киеве, в котором на данный момент живет Виктор Медведчук с cупругой, пока в его резиденции в Пуще-Водице ведутся ремонтные работы.

Журналисты сообщают, что внешнее оцепление терроритории обеспечивают оперативники из подразделения «Альфа».

Ранее НикВести писали, что нардеп от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что сейчас проходят обыски на тренировочной базе на Трухановом острове под Киевом частной охранной компании «Шторм», которая предоставляет свои услуги Виктору Медведчуку.