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Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что сейчас проходят обыски на тренировочной базе на Трухановом острове под Киевом частной охранной компании «Шторм», которая предоставляет свои услуги Виктору Медведчуку.

Об этом он написал в своем Facebook

Депутат утверждает, что в штурме задействовали вертолеты и тяжелую строительную технику.

— Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы «Шторм», которую власть связывает с Виктором Медведчуком. Под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений, — сообщил Ренат Кузьмин.

Напомним, апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat по делу о запрете распространения книги о Василии Стусе и постановил взыскать с народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен.