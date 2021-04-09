Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat по делу о запрете распространения книги о Василии Стусе и постановил взыскать с народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен.

Об этом написал адвокат автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко на своей странице в Facebook.

Адвокат отметил, что когда 19 марта Апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы Кипиани и издательства и снял запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса», то он тогда написал, что «жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло».

— Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции. Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не поступится: будет подавать кассационную жалобу, — уверен Вячеслав Якубенко.

Ранее сообщалось, что издательство Vivat готово, если будет спрос, допечатать новый тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», учитывая, что Киевский апелляционный суд решением отменил запрет на выдачу и распространение книги.