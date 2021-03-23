Издательство Vivat готово, если будет спрос, допечатать новый тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», учитывая, что Киевский апелляционный суд решением отменил запрет на выдачу и распространение книги.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказала генеральный директор издательства Юлия Орлова.

— Сейчас у нас и наших контрагентов еще есть остатки книг, и поэтому допечатывать тираж не планируем. Но, если тираж закончится, а спрос будет, то мы согласуем с Вахтангом ту фразу, которую заметил суд, и сделаем еще тираж, —подчеркнула Юлия Орлова.

Отмечается, что на сегодняшний день общий тираж книги составляет почти 99 тысяч экземпляров. Это очень значительная цифра для украинского книжного рынка, ведь много новинок даже от успешных и известных авторов печатаются тиражом в несколько тысяч экземпляров.

Напомним, Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.